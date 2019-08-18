Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası - Finlandiya'da gerçekleştirilen organizasyonda trap karışık takım müsabakalarında milli sporcular Murat İlbilgi ile Safiye Sarıtürk, dördüncü oldu



İSTANBUL (AA) - Plak Atışları Dünya Kupası'nın trap karışık takım müsabakasında milli sporcular Murat İlbilgi ve Safiye Sarıtürk, dördüncü oldu. Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Murat İlbilgi ile Safiye Sarıtürk'ten oluşan trap karışık takımı, sıralama müsabakasında toplamda elde edilen 133 puanın ardından yapılan beraberlik bozma atışları sonrası, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında toplamda 39 puan elde eden milliler, müsabakayı 4. sırada tamamladı. Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap müsabakaları sona erdi. Organizasyon, 20 Eylül Salı günü skeet bayanlar müsabakalarıyla devam edecek.



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