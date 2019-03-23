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Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Yusuf Dikeç, 10 metre tabanca büyük erkekler finalini 6'ncı sırada tamamladı

23 Mart 2019 Cumartesi 20:29
Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası


ANKARA (AA) - Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yusuf Dikeç, 10 metre tabanca büyük erkekler kategorisinde 6'ncılık elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da devam eden şampiyonada 10 metre tabanca büyük erkekler finalinde yarışan Yusuf Dikeç, 156,9 puanla 6'ncı oldu.

Milli sporcuların yarışlarını tamamladığı şampiyona, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.



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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:29
  1. 10 metre tabanca büyük erkekler
  2. 6'ncı
  3. Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

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