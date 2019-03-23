Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
Milli sporcu Yusuf Dikeç, 10 metre tabanca büyük erkekler finalini 6'ncı sırada tamamladı23 Mart 2019 Cumartesi 20:29
ANKARA (AA) - Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yusuf Dikeç, 10 metre tabanca büyük erkekler kategorisinde 6'ncılık elde etti.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da devam eden şampiyonada 10 metre tabanca büyük erkekler finalinde yarışan Yusuf Dikeç, 156,9 puanla 6'ncı oldu.
Milli sporcuların yarışlarını tamamladığı şampiyona, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.
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