Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
- Havalı Silahlar Genç Kız Milli Takımı, bronz madalya aldı20 Mart 2019 Çarşamba 15:20
ANKARA (AA) - Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Genç Kız Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçargenç'ten oluşan Genç Kız Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.
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