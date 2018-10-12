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Ateşli çocuğa ne çay ne kola

Ateş halinde hızlı su kaybı olur. Ama bu kaybı çay veya kola gibi kafeinli madde taşıyan içeceklerle kapatmaya çalışmamalısınız. Tam tersi netice alırsınız.

12 Ekim 2018 Cuma 20:01
Ateşli çocuğa ne çay ne kola


Ateşi olan çocuğunuzu kola ve çaydan sakının. Asla içirmeyin! İçerisinde keyif veren kafein ve tein maddesi bulunduğu için hafif de olsa zaman içerisinde alışkanlık yapan kola ve çay gibi içecekler, yine bu maddeler sebebiyle idrar söktürücü etkilere sahiptir ve su kaybına sebep oluyorlar. Onun için ateşli çocuklara bunları içirmemelisiniz.

Bebeklik ve çocukluk çağında anne ve babaları en çok endişelendiren durumların başında kuşkusuz "ateş" geliyor. Aileler kendilerinde telâş uyandıran bu durumla sık sık karşı karşıya kalıyor. Enfeksiyon hastalıkları en sık olarak bağışıklık sistemi olgunlaşmasını henüz tamamlamamış olan 3 yaşın altındaki bebek ve çocuklarda görülüyor. Bu ciddi bakteri enfeksiyonları ateşe sebebiyet veriyor. Vücudun savurma mekanizması harekete geçip bakterilerle savaştığı için “ateş” ortaya çıkıyor. Bu sırada susuzluğu engellemek için, vücut sıvısını eksik bırakmamak gerekir.

Yüksek ateş, özellikle küçük çocuklarda hızlı su kaybına sebep olarak dehidratasyon yapabilir. Su, çorba, meyve suları verilebilecek iyi seçeneklerdir. Kafeinli kola ve çay gibi içecekler ise idrar söktürücü etkisinden dolayı su kaybına sebep olacağından, içirilmesi engellenmelidir.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:01
  1. ateşli çocuk
  2. çay
  3. kola

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