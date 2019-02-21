Ataşehir Tiyatro Festivali 10 Yaşında

Ataşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan en önemli festivallerin arasında yer alan Ataşehir Tiyatro Festivali 10. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk Tiyatrosu’nun en değerli isimlerini tiyatroseverlerle buluşturmayı hedefleyen festival 27 Şubat-5 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 21 oyunun sahneleneceği tiyatro festivali, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Ataşehir Tiyatro Festivali’nde 27 Şubat - 5 Nisan tarihleri arasında tam 21 oyun sahnelenirken 4 atölye ve 2 de söyleşi yapılacak. Yaklaşık 40 gün boyunca onlarca oyuncunun sahne alacağı festival ile birlikte tiyatronun kalbi Ataşehir’de atacak.

Festival boyunca sahnelenecek oyunların biletleri, ücretsiz olarak “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyası karşılığında verilecek. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla, Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara ve “Bu Takside Kitap Var” kampanyasına destek olunacak.

Tiyatro sevdalıları, bir ay boyunca Franz Kafka’dan başlayıp Rutkay Aziz’e uzanan usta kalemlerin eserleri arasında tercih yapmak zorunda kalacaklar. Türk Tiyatro ustalarından; Haldun Dormen, Yasemin Yalçın, Sumru Yavrucuk, Müjdat Gezen, Taner Barlas, Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Enver Aysever, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Metin Uca ve Enis Fosforoğlu festival kapsamında Ataşehirlilerle buluşacak isimlerin bazıları.

Festival 27 Şubat Çarşamba günü, usta yazar Aziz Nesin’in eserlerinin kolajı olarak sahneye koyulan “Aziz Nesin Vapuru” isimli oyun ile başlayacak. Eser, Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek.

Yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle, edebiyatla, müzikle, görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Enver Aysever ve Grup Gündoğarken, “Nereden Nereye” isimli benzersiz bir sahne gösterisiyle 1 Mart Cuma akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Gündoğarken Grubu’nun 35. yılında, akıllara kazınmış şarkılarıyla eğlenceli bir gösteri Ataşehirlileri MSKM’de bekliyor.

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey “Vee Perde” ile tiyatroda

Tiyatro dünyamızın ünlü çifti Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey 12 yıl sonra seyircinin karşısına yeni bir oyunla çıkıyor. “Vee Perde” isimli oyun Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü sahnesinde 4 Mart Pazartesi günü seyirciyle buluşacak.

Süheyl ve Behzat Uygur yorumuyla “Marko Paşa” Ataşehir’de

Türk Tiyatrosunun komedi dalındaki en büyük ustalarından Nejat Uygur tarafından uzun yıllar başarıyla sahnelenen Marko Paşa isimli oyun, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nun günümüz yorumuyla 5 Mart Salı akşamı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde sahnelenecek.

“1984 / Büyük Gözaltı”

1984 (Büyük Gözaltı) oyunu, George Orwell’in kült romanı “1984”te kaleme aldığı distopyayı ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturuyor. Taner Barlas’ın kurguladığı, Rutkay Aziz’in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun aynı zamanda da rol aldıkları “1984 (Büyük Gözaltı)”; 10 Mart Pazar akşamı MSKM Sahne’de.

Şiddet Sarmalında Bir Umut Öyküsü: “Leenane’in Güzellik Kraliçesi”

Sumru Yavrucuk, Yurdaer Okur, Hakkı Ergök ve Rüçhan Çalışkur gibi deneyimli isimlerin yer aldığı ve birçok başarıyı yakalamış olan “Leenane’in Güzellik Kraliçesi” isimli oyun, 12 Mart Salı akşamı Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde sahnelenecek.

Ataşehir Tiyatro Festivali’nde daha birçok oyun tiyatroseverlerle buluşmayı beklerken, festivalde 38 gün boyunca tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak. Festival, 5 Nisan’da Ankara Simurg Oyuncuları’nın “Parçalanma” oyunuyla sona erecek.

Festivalin atölyeler bölümünde; Nilgün Onat ile “Doğal Nefes, Doğal Ses” atölyesi, Erdal Taçyıldız ile “Dramatik Yazarlık” atölyesi, Muharrem Uğurlu ile “Oynuyorum O Halde Varım” oyunculuk atölyesi, Ercan Tulunay ile “Lehçe ve Şive” atölyesi düzenlenecek.

Festivalin söyleşiler bölümünde; Devrim Evin 3 Mart Pazar günü Neşet Ertaş Kültürevi’nde, Sühely-Behzat Uygur ise 10 Mart Pazar günü MSKM’de seyircisiyle bir araya gelecek.

2010 yılından bugüne dek uzanan Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali’nde toplam 126 oyunun 70 bin tiyatroseverle buluştuğunu belirten Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz şunları söyledi: “Hayatın gülen ve ağlayan yüzünü birlikte sahnelere taşıyan tiyatro sanatını her daim destekliyor ve hiç ara vermeden her yıl bir tiyatro festivali düzenliyoruz. Ataşehir Tiyatro Festivali’nde, oyunların biletleri tiyatroseverlere okunmuş birer kitap karşılığında veriliyor. Toplanan kitaplar, bu sayede Türkiye genelinde ihtiyacı olan okullara bağışlanacak.