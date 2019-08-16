0553 313 94 23

Atar damarları temizlemenin yöntemleri

Arter duvarlarını temizlemeye yardımcı olan bazı ilaçlar olsa da, doğal ve daha kolay bulunabilen tedavileri evinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzdaki toksinlerden kurtulabilir ve hastalıklara yakalanma riskiniz ortadan kalkmış olur.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:24
Atar damarları temizlemenin yöntemleri

Tüm dokularımız, arterler (atar damarlar) yolu ile taşınan kandan oksijen alır ve beslenir. Bu nedenle damarların temizlenmesi, sağlığının korunması ve tıkanmaması, sağlıklı ve dinç bir vücut için elzemdir.

Doymamış yağları fazla tüketen ve hareketsiz yaşantıyı benimseyen kişilerin, arterleri kolesterolle tıkanır ve kan pıhtılaşır. Bu olayda kalbe giden kanın miktarının azalmasına sebep olur. Bağlantılı olarak göğüğs ağrısı, felç ve kalp krizi beraberinde gelir. 

Damarları temizlemek için doğal yöntemler kullanmak, bu sorunun ilerlememesine yardımcı olur. Temiz ve fazla kan akışına sahip damarlar sayesinde, vücuttaki oksijen ve kan akışı üst seviyelere taşınır.

Arterlerin temizlenmesi için, özellikle kalp ve tansiyon hastaları, sık sık doğal limon suyu tüketmelidir. Limonun tansiyonu düşürücü etkisi olduğu, halk arasında doğru bilinen bir yanlıştır. Limonu, düzenli ve yeterli miktarda tüketmek, istediğiniz sonuçları verecektir.

Aynı şekilde düzenli sarımsak tüketimide arterlerin temizlenmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, elma ve doğal elma sirkesi tüketiminide elden bırakmamak gerekir.

Doğal bir kür uygulamak isterseniz;

  • 1 bardak su
  • yarım çay kaşığı zencefil tozu
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Kaynayan suyun içerisine zencefil tozunu atıp, bir dakika kaynatın ve hemen ocaktan alın. 

Bir süre dinlenmesini bekleyin. İlk sıcağı çıktığında içerisine limon suyunu sıkarak, tüketin.

2 hafta boyunca günde iki kere uygulayabilirsiniz. Fakat tansiyon düşüklüğü problemi yaşıyor ve başınız sıkça dönüyorsa, bir uzmana danışmalı ve limonu kürden çıkarmalısınız.

Sağlıcakla kalın...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:24
  1. atar damarlar
  2. arter
  3. damar yolu
  4. Kalp hastalıkları
  5. kalp damarları
  6. damar tıkanıklığı
  7. bitkisel yöntem
  8. sağlık
  9. bitkisel tedavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç futbolcu kansere yenik düştü
    1. Genç futbolcu kansere yenik düştü
    2. Hakkari Valiliğinden ’30 günlük’..
    3. Norveç Prensesi Bodrum’da
    4. Passolig’de Galatasaray zirvede
    5. Memur toplu iş sözleşmesi son dakika..
    6. Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor..
    7. Teksas saldırısı kurbanları anıldı
    8. 'Birliğimize, kardeşliğimize sahip..
    9. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    10. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    11. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    12. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    13. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    14. Trump’a Grönland yanıtı
    15. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    16. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    17. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    18. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    19. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    20. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    21. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    22. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    23. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    24. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    25. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    26. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    27. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    28. Spot piyasada elektrik fiyatları
    29. İzne gelen askerin acı ölümü
    30. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler