Ahlaksız sapık Epstein'ne benzetilmişti! Sosyal medyada viral olan o adam konuştu

Dünyanın en büyük "pedofili ve şantaj" ağlarından birini yönettiği tescillenen ve kirli ilişkiler trafiğiyle birçok küresel aktörü rehin alan Jeffrey Epstein’in gizemi, 2026 yılının Mart ayında yeniden hortladı. ABD’nin Florida eyaletinde, üstü açık lüks bir araç içerisinde görüntülenen bir şahsın, aşağılık sapık suç örgütü lideri Epstein’e olan sarsıcı benzerliği, "Adalet yerini bulmadı mı?" sorusunu bir kez daha sordu. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez paylaşılan görüntüler, küresel kamuoyunda büyük bir öfke ve kuşku dalgasına yol açtı.

"KİMLİK KARMAŞASI MI, KİRLİ BİR SENARYO MU?"

Görüntülerin yayılmasının ardından, videoda yer alan ve "Palm Beach Pete" lakabıyla tanınan şahıs, artan baskılar üzerine kameralar karşısına geçmek zorunda kaldı. Epstein’e olan benzerliğinin tamamen tesadüfi olduğunu iddia eden şahıs, şu ifadeleri kullandı:

Şüpheli Şahıs: "Sosyal medyada bir anda hedef haline geldim. Ben Jeffrey Epstein değilim, ben Palm Beach Pete’im. Haberim olmadan çekilen bir videonun kurbanı oldum ve ahlaksız bir suçluyla karıştırılmanın şaşkınlığını yaşıyorum."

KÜRESEL ŞÜPHE: "KAĞIT ÜZERİNDE ÖLÜ, YOLLARDA CANLI!"

Resmi kayıtlara göre 2019 yılında New York’taki hücresinde intihar ettiği açıklanan Epstein’in ölümü, o dönemden bu yana "şüpheli" kategorisinden çıkmadı. Florida’da kaydedilen bu son video, Epstein’in aslında ölmediği, tanık koruma programı veya gizli bir anlaşmayla hayatına devam ettiği yönündeki komplo teorilerini yeniden körükledi:

Siyonist Bağlantılar ve İsrail İddiası: Epstein’in daha önce İsrail’de görüldüğüne dair sızdırılan fotoğraflar, Florida’daki bu son vakayla birleşince "Küresel bir koruma kalkanı mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Görgü Tanıkları Artıyor: Florida’da kaydedilen plaka ve eşkal bilgileri üzerinden yapılan tartışmalar, davanın mağdurları tarafından yakından takip ediliyor.