0553 313 94 23

Ataman: Sezon henüz bitmedi

CSKA Moskova'ya 80-78 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarında savunmada yapılan hatalarla maçı kaybettiklerini belirtti.

19 Mart 2019 Salı 23:22
Ataman: Sezon henüz bitmedi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın son anlarında savunmada yapılan hatalarla maçı kaybettiklerini belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, "Moerman'ın sakatlanmasından sonra bazı sorunlar yaşadık. Sahadaki 5'liyi tutturamadık. İlk yarıda Motum'dan iyi katkı alamadık ve iki pivotla oynamak zorunda kaldık. Larkin de ilk yarıda kendi oyununu oynayamadı. Bunun sonucunda devreye geride girdik." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, iyi bir takım olduklarını herkese gösterdiklerini anlatarak, "İkinci yarı çok iyi oynadık. Anderson dış atışlarla takıma önemli katkı verdi. Larkin gerçek oyununu oynamaya başladı ve maça döndük. Ancak maçın sonunda CSKA Moskova'nın attığı iki baskette savunmada yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize sebep oldu. Sezon henüz bitmedi. THY Avrupa Ligi'ni kazanmak için mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, hedeflerinin ilk 4 içinde kalmak olduğunu belirterek, "Amacımız kalan 3 maçın 2'sini kazanmak. Ben kazanacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

 

- Itoudis: "Pota altında yüzde 70'lik bir başarımız var"

 

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, zorlu mücadeleyi pota altında etkili olarak kazandıklarını söyledi.

Sahada takımların seviyesinin konuştuğunu ifade eden Itoudis, "Takımımı tebrik ediyorum. 7-0'lık serinin ardından ele aldığımız maça tanıklık ettik. Oyunda liderliği bu andan itibaren aldık. Anadolu Efes çok kaliteli bir ekip. Çok iyi atışlar yaparak geri geldiler. Farkın bir önemi yok, bir şekilde geri gelmeyi başardılar. Biz de üçlüklerde en iyi günümüzde değildik. Bu atışlarda çok hata yaptık." diye konuştu.

Dimitris Itoudis, oyun kurucularının mücadelede etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Pota altında yüzde 70'lik bir başarımız var. Buna da Anadolu Efes izin verdi. Biz de hücum şeklini bu şekilde sahaya yansıttık. Maçı pota altında kazandık. Salonda harika bir atmosfer vardı. Taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Ancak kazanmayı başardık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 23:22
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. CSKA Moskova
  4. Dimitris Itoudis
  5. Ergin Ataman
  6. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli yakalandı
    1. Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli..
    2. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    3. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    4. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    5. Borsa güne yatay başladı
    6. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    7. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    8. EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
    9. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    10. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    11. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    12. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    13. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    14. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    15. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    16. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    17. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    18. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    19. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    20. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    21. Başkan Uysal Yenikapılılarla buluştu
    22. Hakurk'a hava harekatı
    23. Akbatı Koşusu için geri sayım başladı
    24. Hollanda’daki silahlı saldırıya..
    25. Anadolu Efes, Karadağ deplasmanında
    26. Altun: "Nevruz bayramı, kaynağı..
    27. Fatma nine "süt anne" arıyor
    28. Başkan Üzülmez meclis üyelerine veda..
    29. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    30. Emniyet amirinin doktora tezi kitap..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır