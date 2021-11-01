  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Atama kararları Resmi Gazete’de
Aktüel

Atama kararları Resmi Gazete’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:53:00 -
Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi. Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gazda kasım tarifesi
Ekonomi

Doğal gazda kasım tarifesi

Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira olurken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp..
Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası operasyonuna ilişkin bir açıklama geldi.
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay