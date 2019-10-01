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Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Peki, Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

01 Ekim 2019 Salı 21:53
Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Peki, Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. İşte, Atalanta Shakhtar Donetsk maçının detayları.

MAÇ SONUCU: 1-2

Maça iki ekip de hızlı başladı. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Atalanda penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ilıcic penaltı atışını değerlendiremedi.

28.dakikada Zapata, Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi.

41. dakikada Junior Moraes skora denge getirdi: 1-1

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ekipler girdikleri pozisyonlardan bir türlü faydalanamadı.

Mücadelenin son sözünü ise 90+5'te Soloman ilan etti: 1-2

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 21:53
  1. Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
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