Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Peki, Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?01 Ekim 2019 Salı 21:53
Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Peki, Atalanta Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. İşte, Atalanta Shakhtar Donetsk maçının detayları.
MAÇ SONUCU: 1-2
Maça iki ekip de hızlı başladı. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Atalanda penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Ilıcic penaltı atışını değerlendiremedi.
28.dakikada Zapata, Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi.
41. dakikada Junior Moraes skora denge getirdi: 1-1
Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ekipler girdikleri pozisyonlardan bir türlü faydalanamadı.
Mücadelenin son sözünü ise 90+5'te Soloman ilan etti: 1-2
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