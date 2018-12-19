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Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı

Hava filosunu Atak helikopteri ile güçlendirmek isteyen Filipinler ile Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı

Türkiye’nin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi ihracatının gerçekleştirilmesini sağlayan Atak helikopteri, bu başarıya Filipinler’i eklemeye hazırlanıyor. Türkiye ile Filipinler arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Villamore Hava Üssü’nde gerçekleştirilen törende, muhtıra metnine Filipinler Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Delfin Lorenzana ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir imza attı. Söz konusu metnin imzalanmasıyla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin ve ürün satışının önü açılmış oldu.

Demir, imza töreninin ardından Lorenzana’ya Atak helikopteri ve MİLGEM korveti, Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ltgen Galileo Gerard Kintanar’a da Atak helikopteri maketi hediye etti. Törene, Atak helikopterinin üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ve şirket yetkilileri de katıldı.

Filipinler hava filosunu Atak helikopteriyle güçlendirmek isterken, atılan imzalarla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliği ve ürün satışının, dolayısıyla Atak helikopteri ihracatının önü açıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:42
  1. Atak helikopteri
  2. Filipinler
  3. Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası
  4. Villamore Hava Üssü
  5. Filipinler Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Delfin Lorenzana
  6. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  7. MİLGEM korveti
  8. Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ltgen Galileo Gerard Kintanar
  9. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen

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