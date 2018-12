At kestanesinin bu faydalarına şaşıracaksınız

AT KESTANESİNİN FAYDALARI

At kestanesi ile yapılan kremler kırışıklıkların azalmasında büyük rol oynuyor.

Ciltte oluşan geniş gözeneklerin giderilmesini sağlıyor.

Ciltte ve yüzde oluşan kırmızı kılcal damarların giderilmesinde etkili.

Romatizmadan kaynaklı ağrıların hafiflemesini sağlıyor.

Saçların dökülmesini önlüyor.

Kas ağrılarını dindiriyor.

Göğüslerin toparlanarak sarkmasını önlüyor.

Güneş lekelerini hafifletiyor.

Varis tedavisine yardımcı oluyor.

Boyun bölgesini toparlayarak gevşemeyi önlüyor.

Sivilce tedavisinde başarılıdır.

Nezle ve gribi tedavi edicidir.

Tüm vücutta kaynaklanan iltihabın kurumasını sağlar.

Basur rahatsızlığında meydana gelen kanamaları azaltır.

Kılcal damarların kanama ve çatlamasını iyileştirirken iç kanamanın geçmesini sağlar.

Hazımsızlığın giderilmesinde etkilidir.

Antioksidan açısından güçlü olan at kestanesi vücudun kuvvetlenmesini sağlar.

Göğsü yumuşatarak öksürüğü hafifletir.

AT KESTANESİNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ

ROMATİZMA VE SITMA İÇİN KULLANIMI: At kestanesi tohumu toz haline getirilerek her sabah ve her akşam 1 çay kaşığı yutulur.

SİVİLCEYE FAYDASI VE KULLANIMI: At kestanesinin tozu ile cildinizi ovun.

SİNÜZİTE YARARI VE KULLANIMI: Burundan enfiye yaparak tozunu içinize çekin.

BASUR KANAMALARI İÇİN: 100 gram suyun içerisine 5 gram kadar at kestanesini ekleyip kaynatın. Piştikten sonra süzüp günde 3 kere için.

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN AT KESTANESİ KULLANIMI: At kestanesi ezerek çıkan yağı ile cildinize masaj yapın.

AT KESTANESİ YAĞININ FAYDALARI

Varis problemlerinde ve basur tedavisinde kullanılır.

Güneş lekelerinde etkilidir.

Romatizmal oluşan ağrıları dindirir.

İnce damarların korunmasını sağlayarak daha genç bir cilde kavuşturur.

Ayaklarda oluşan; kaşıntı, şişlik ve yorgunluğu alır.

AT KESTANESİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kahve fincanı suyun içerisine 3 damla damlatarak tüketebilirsiniz.

Cilde direk masaj yaparak da kullanılabilir.

EVDE AT KESTANESİ YAĞI NASIL YAPILIR?

Sadece sonbahar aylarında at kestanesi yağını yapabilirsiniz. At kestanesi meyvelerini kabuklarından ayırın ve rendeleyerek kavanoza ekleyin. Kavanoza koyduğunuz at kestanesi 3'te 1 olmalı kalan 3'te 2'lik kısma da zeytinyağı eklenir. Bir buçuk ay boyunca güneşte kavanozu bekletin ve her akşam çalkalayarak özdeşleşmesini sağlayın. Süre sonunda süzerek serin bir ortamda saklayın.