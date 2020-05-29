ASYMD’den Spor Yazarı Belgin’e tepki

Yeni Malatyaspor’da 5 futbolcu ve 1 personelin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine çıktığı bir televizyon kanalında tepki çeken yorumlar yapan Spor Yazarı Kemal Belgin’e Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği’nden tepki geldi.

(ASMYD) Malatya Genel Başkanı Akif Çelik, dün akşam Yeni Malatyaspor kulübünde görülen korona virüs vakaları sonrası bir televizyon kanalında çıkan vakalarla ilgili iddialarda bulunan Kemal Belgin’e tepki gösterdi.

Çelik, “Sağlık açısından hayati önem taşıyan bir gelişmeyle alakalı yapılan bu yorum bizleri üzmekle beraber şaşkınlığa sürüklemiştir. Kemal Belgin, spor yazarlığı kariyerini bizim nazarımızda bu sözlerle tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan test neticesinde ortaya çıkan pozitif vakalarla ilgili ortaya sürdüğü iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Kendisini Malatyaspor camiasından özür dilemeye çağırıyoruz. Aksi halde bu büyük camia tarafından lekeli kabul edilecektir. İnsanların sağlığı üzerinden bu tür alaya varan yorumlar o yorumu yapan kişinin ruh sağlığını sorgulamayı gerektirmektedir” diye konuştu.