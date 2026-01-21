Asya-Pasifik’te dengeler değişiyor: ABD’den Singapur’a 2,3 milyar dolarlık silah onayı

ABD, Singapur’a hava ve deniz savunma sistemlerini kapsayan 2.3 milyar dolarlık silah satışını onayladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, silah satışına ilişkin bildirimi Kongre’ye sunduğu aktarıldı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), satışın Singapur’un mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı caydırıcı bir deniz gücü oluşturmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, bu adımın ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği ifade edildi.

P-8a uçakları öne çıkıyor

Satış paketinde yer alan Boeing yapımı P-8A Poseidon keşif uçaklarının, Singapur’un eskiyen Fokker 50 Deniz Karakol Uçakları filosunun yerini almasının planlandığı bildirildi. Singapur Savunma Bakanlığı’nın, bu alımı uzun vadeli modernizasyon programının bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.

ABD-Singapur savunma işbirliği

Yetkililerin açıklamalarına göre, ABD ile Singapur arasında hali hazırda milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları bulunuyor. İki ülke ordularının düzenli ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği ve savunma alanındaki işbirliğinin sürdüğü kaydedildi.

Singapur’un, devam eden F-35 siparişleri kapsamında ilk uçakları bu yıl teslim almasının beklendiği de aktarıldı.