Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 766 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 470 bin 650’ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 124’e, iyileşenlerin sayısı da 438 bin 780’e yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 932 Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 510 bin 80’e çıktığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 479'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4’ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 529 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 370 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 61 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 672'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 139’a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 7 bin 526’ya yükseldi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 144 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 285’e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 180 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 793'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 654 kişi sağlığına kavuştu.

- Güney Kore

Güney Kore yönetimi, yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını 1 hafta daha uzatma kararı aldı.​​​​​​​



Bugüne kadar 57 bin 680 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle 819 kişi hayatını kaybetmişti.



