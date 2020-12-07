Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1574 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 441 bin 399'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 572'ye, iyileşenlerin sayısı 408 bin 702'ye yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 273'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 160 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 198 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 479 bin 743'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 6 bin 874'e yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 78 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 976'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 626 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 107'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 868 kişi iyileşti.