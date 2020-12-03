Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1061 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 435 bin 413’e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 446’ya, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 325’e yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 8’i yurt dışı kaynaklı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 239’a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 144 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 316 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 471 bin 739’a çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 748’e yükseldi.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 90 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 590’a çıktı.

Hong Kong’da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı olmadı.

Virüse yakalanan 5 bin 423 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 39’a çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 832 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 687’ye ulaştı.



