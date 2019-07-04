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Asya borsaları

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:49
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, karışık seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,61 azalışla 2.996,91 puanda seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,30 artışla 21.702,45 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.108,73 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 primle 39.921,93 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 kayıpla 28.803,22 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda İran ve Rusya merkezli gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Japonya'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sonrası pozitif seyreden piyasalar, önce İran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum limitinin aşılması, ardından da Rus su altı araştırma gemisinde yangın çıkmasına ilişkin haber akışıyla negatife döndü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku konusundaki son adımına tekrar tepki göstererek, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, 'eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını' söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Trump, yine Twitter hesabından, Çin ve Avrupa'ya da "kur manipülasyonu" üzerinden yüklendi. Çin ve Avrupa'yı "büyük kur manipülasyon oyunu" oynamakla suçlayan Trump, "Buna karşılık verelim ya da oturup kibarca diğer ülkelerin oyunlarını seyredelim." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Trump'ın açıklamalarıyla küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve kur savaşlarının tekrar gündemin ön sıralarına yükseldiği söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:49
  1. Asya borsaları
  2. Piyasalar

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