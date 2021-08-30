ASÜ akademik kadro alıyor
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Aksaray Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak, devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmanın yanı sıra sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor.
SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi : 25.08.2021
Başvuru Başlangıç Tarihi : 25.08.2021
Son Başvuru Tarihi : 10.09.2021
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 15.09.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 20.09.2021
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23.09.2021
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