Gündem Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların hem astsubaydan hem TSK personelinden özür dilediği videoda Sedat Peker’e yaptıkları atıf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntüler, olayın yeniden ülke gündeminin ilk sıralarına taşınmasına neden oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, temmuz ayında Kayseri'de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı. Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Astsubay Karakaya'yı darbedenler dikakt çeken bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

 

Şahıslar videoda şunları söyledi: "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz."
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, üs bölgesinde görevli eşi Serkan Karakaya'yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'nın dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobil geçerken, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

süleyman

yazık devlet ölmüş mü ki

hun

devlet ve tsk yerine sedat peker müdahil oluyor soran olursa Türkiye yüzyılı falan
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
