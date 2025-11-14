Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, temmuz ayında Kayseri'de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı. Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Astsubay Karakaya'yı darbedenler dikakt çeken bir video yayınladı. Karakaya'dan özür dileyen iki kişi, Sedat Peker'e de teşekkür etti.

Şahıslar videoda şunları söyledi: "Yaptığımız saygısızlık ve saldırıdan dolayı utanç içindeyiz. Tüm TSK personelinden özür dileriz. Bu hatayı anlamamıza yardımcı olan Reis Sedat Peker'e saygılarımızı sunuyoruz."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, üs bölgesinde görevli eşi Serkan Karakaya'yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'nın dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobil geçerken, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.