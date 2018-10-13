Astımlı çocuğu eve hapsetmeyin



Astımlı çocuklar, hayatlarının ilk yıllarında başlayan öksürük, çabuk yorulma ve tekrarlayan nefes darlığı gibi yakınmalarla dikkati çekiyor. Bu yakınmalar alerjenlerin veya hava kirliliğinin bulunduğu ortamlarda ve gribal enfeksiyonlar, yoğun kokular, egzersiz gibi sebeplerle tetikleniyor.

Çocukların solunum yolları yetişkinlerden biraz daha küçük. Erken yaşta virüs hastalıkları çok daha fazla görülüyor ki soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlar astımın en önemli tetikleyicileri arasında bulunuyor. Bunların ardından alerjenler geliyor. Bir yaştan sonra çocuk hem viral enfeksiyonlara direnç kazanıyor, hem alerjiye katlanabilir hale geliyor. Ayrıca solunum yolları da büyüyüp genişliyor. Bu sayede astımın bulguları azalıyor, şikayetler ilerki yaşlarda çok yoğun yaşanmıyor.

Astım her yaşta ortaya çıkabiliyor. Yüzde 80-90'ı, ilk üç yaşta bulgularını verir. Üç-altı yaşta ortaya çıkar. Büyük çoğunluğu bebeklik çağında başlar.

Bebeklikte solunum yolundan gelen hırıltı, balgamlı öksürük, bazen kuru öksürük ve nefes alıp vermede görülen güçlük, astım belirtisidir.

Astım teşhisi koymak küçük çocuklarda çok zor. Bu zorluk solunum fonksiyon testinde örülür. Solunum fonksiyon testi nefes al, nefes ver şeklinde bir komut gerektirir. Bunun yapılamadığı yaşlarda astım tanısını koymak güçtür. Ancak 5-6 yaşından sonra teşhis kolaylaşıyor.

Çocuk büyümeye başladığında vak’aların yaklaşık yarısında bulgular kaybolur.

Çocuğun solunum yolları daralınca, anneler "Aman koşma hasta olursun" der. Çocuklar da daha durağan bir yaşama girerler. Halbuki çocuğu büyüten spordur, harekettir. Aileler sınırlayıcı olmamalı. Çocuk öksürüyor, nefes darlığı çekiyor, hastaneye gidiliyor. Bu tablo 15 günde bir, ayda bir yaşana yaşana aile de korkup endişe ediyor. Bu nedenle de çocukları daha izole bir hale içine sokuyorlar. Bu durumda çocuğun vücut ve akciğer kapasitesi gelişmesinde zorluk başlıyor.

Koşmak oynamak çocuğun sağlıklı gelişimine katkı yapar.