THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Astım nöbetini bunlar tetikliyor

Astım hastalığını, belirtilerini ve nöbet tetikleyicilerini sizler için araştırdık...

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:29
Astım nöbetini bunlar tetikliyor

Astım belirtilerinin egzersizle ve terlemeyle tetiklendiğini gören anneler, genellikle çocuklarının koşup oynamasını kısıtlıyorlar. Aslında hareketsiz hayat çocuklarda aşırı şişmanlığa yol açarak astım görülme sıklığını 2 kat daha artırıyor.

Astım hastalığını ciddiye almalı doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanmalısınız. Kullandığınız ilaçlar astım belirtilerini ortadan kaldırmıyorsa derhal doktorunuza başvurmalısınız. Astım kronik (süreğen) bir akciğer hastalığıdır.

* Astım belirtilerine hava yollarının enflamasyonla şişmesi yol açar.

* Astımlı bir insanda hava yollarının dış etkenlere karşı duyarlılığı çok artmıştır.

* Enflamasyon hava akımını engelleyerek dönem dönem solunum sıkıntılarına sebep olur.

* Zaman zaman gelen bu solunum sıkıntılarına astım nöbetleri veya krizleri adı verilir.

* Enflamasyon, nöbetler arasındaki şikayetsiz dönemlerde bile değişik derecelerde bulunabilir.

Astım nöbetlerini tetikleyen değişik etkenler vardır.

– Soğuk algınlığı ve başka solunum infeksiyonları

– Polenler

– Evcil hayvanlar

– Kuş tüyü

– Ev tozu

– Toz akarları

– Koltuk tozları

– Hamam böceği

– Sigara dumanı

– Soba dumanı

– Soğuk hava

– Hava kirliliği

– Endüstriyel ve kimyasal maddeler gibi...

Ne diyorsunuz siz?...

Soluk alıp verirken göğsümde ıslık sesleri işitiyorum”

– “Göğsümde sıkışma hissi oluyor”

– “Durup dururken nefesim sıkışıyor”

– “Ard arda öksürüyorum”

– “Hareket ederken veya bir hareketten hemen sonra öksürüyorum”

– “Hareket ederken veya bir hareketten hemen sonra nefesim daralıyor”

– “Geceleri devamlı öksürüyorum”

– “Bu belirtilerin bir veya birden fazlası beni gece uykudan uyandırıyor.

Bu belirtilerin sadece birisi veya birkaçı değişik şiddetlerde sizde bulunabilir. Hatta bunlarla beraber farklı belirtiler de olabilir. Bu belirtilerin herhangi birisi sizde uzunca bir süreden beri bulunuyorsa astımınız var demektir. Astım belirtileri kısa veya uzun bir süre devam ettikten sonra kaybolur. Belirtili dönemlere astım krizi veya astım nöbeti adı verilir. Nöbetler arasında şikayetler bulunmaz.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:29
  1. astım
  2. astım belirtileri
  3. astım nöbeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Astım nöbetini bunlar tetikliyor
    1. Astım nöbetini bunlar tetikliyor
    2. Deri mobilya, özen ve bakım ister
    3. Fransa'da kabine değişikliği! Atamalar..
    4. Boğmaca hastalığının belirtileri neler?
    5. İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu..
    6. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib..
    7. Hacamat yapan adamın gerçek mesleği..
    8. Katar'dan Almanya atağı! "Görüşüyoruz"
    9. Şeker tütün kadar tehlikeli!
    10. Sınırda hareketlilik! 369 düzensiz..
    11. Antalya'da trafik kazası! Lüks araç..
    12. Güney Kore'den Kore gazisine büyük vefa!
    13. Bilim insanlarından heyecanlandıran..
    14. Rusya'dan flaş Suriye çağrısı:..
    15. Banyoda doğurduğu bebeği nehre..
    16. Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!
    17. Çikolataya dair bilinmeyenler
    18. Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu..
    19. Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal..
    20. Öğrenciler için pazartesi kabusu..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!