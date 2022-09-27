Astım hastasıysanız asla bunları yapmayın
Astım günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalık. Kulağa çok basit gelen şeyler astım hastaları için ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu yüzden astım hastalarının kesinlikle yapmaması gereken şeyler şöyle sıralanıyor…
Astım hastalarının dikkat etmesi gerekenler
1-Güçlü kokulardan uzak durun. Parfümler, parfümlü sabunlar, tütsüler, şampuanlar vb. kokulardan kaçınmalısınız.
2- Sigara içmeyin. İçilen ortamda vakit geçirmeyin.
3- Evinizde toz tutan halı, kilim, tüylü yastık, tüylü koltuk gibi şeylere yer vermeyin. Çarşaflarınızı sıklıkla sıcak suda yıkayın ve güneşte kurutun.
4- Şarap, hardal, karides, hazır turşu, salça, kurutulmuş meyve, kurutulmuş patates, bazı meyve suları, mısır şurubu gibi yiyeceklerden astım hastalarının uzak durmaları iyi olacaktır.
5- Evinizde sık sık pencere açın.
6-Evinizde tüylü evcil hayvan barındırmayın.
7-İlaçlarınızı doktorunuza danışmadan artırmayın veya azaltmayın.
Hangi meslek grupları astımı tetikler?
-Deterjan imalatı
-Çiftçilik
-Marangozluk
-Kaplamacılık
-Fırıncılık
-Boyacılık
-Kümes hayvan yetiştiriciliği
-Mandıracılık