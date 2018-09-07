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Astigmatın tedavisi var mı?

Astigmat hastalığını sizler için araştırdık...

07 Eylül 2018 Cuma 14:46
Astigmatın tedavisi var mı?

Astigmatik Keratotomi genellikle doğuştandır. Bununla birlikte, cerrahi girişimlerle saydam tabakanın kesilmesine, saydam tabakada iltihaplanma ya da travmaya bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Maalesef hastaların en azından %90’ında astigmatlığın düzeltilmesi kolay değildir.

Saydam tabaka eğriliğinde ağır bir bozukluk yoksa, kişi kırılma kusurunun farkında olmayabilir. Çünkü refleks olarak görüntüyü iki dikey düzlemden birinin üstünde uyum yaparak birleştirir. Bu sebeple, astigmatlıkta genellikle iki odak uzaklığı arasında uyum sağlamak için sürekli değişen odaklanmaya bağlı yakınmalar ortaya çıkar.

Hasta bu yüzden yorulur. Bu yorgunluk yüzünden baş ağrısı , göz kürelerinde ağrı, gözlerde ağırlık hissi ve yanmadan yakınır. Göz akları kızarmıştır.

Bu yakınmalar mesela film izlerken, bilgisayar başında artar.

Gözleri sağlıklı kişilerde, saydam tabaka bir küre dilimi şeklinde ve eğriliği her yöne doğru aynıdır. Bu sayede ışınlar bütün doğrultularda aynı oranda kırılarak odak noktasına yönelir. Saydam tabakanın eğriliği tüm yönlere eşit biçimde dağılmıyorsa ve özellikle birbirini dik açıyla kesen doğrultular arasında eğrilik farkı varsa, ışınlar merceği geçerken farklı oranda kırılırlar. Astigmatizmayı, nokta şeklinde bir cismin görüntüsünün birbirine dik iki ayrı düzlemde olması diye tanımlayabiliriz.

BELİRTİLER

Astigmat‘ı olan kişiler uzak ve veya yakında bulanık veya gölgeli görürler.

Görüntü hiçbir zaman keskin değildir.

Bir yönde net olan çizgiler 90 derece aksinde bulanık görülebilirler. Mesela pencerenin dik kenarları netken yatay kenarları bulanık görülebilir.

Daha net görme eforu baş ağrısı ve göz etrafında ağrı, baskı yapabilir ve kişi kolay yorulup işi bırakmak zorunda kalabilir.

Astigmatism değişik derecelerde olabilir ve gözlük veya lens takanların %30-40’ında astigmat bulunur. Astigmat tek başına olabileceği gibi miyop veya hipermetropla birlikte olabilir.

ASTİGMAT TEDAVİSİ

Aslında bu rahatsızlık belli bir dereceye kadar ve şikayet yoksa tedavi gerektirmez.

Gözlük veya kontakt lens tavsiye edilebilir.

En iyi görme düzeltmesini sert veya yarı sert lensler sağlar. Fakat alışması daha zor ve özellikle tozlu ortamlarda daha rahatsız olduğu için TORIC denilen yumuşak lensler tercih edimektedir. Yine de bazı durumlarda toric lens ile iyi görme sağlanamayabilir ve sert türde lens gerekebilir.

Eğer bu tür lenslerle de iyi görme sağlanamıyor veya lens tahriş ediyor veya oturtulamıyorsa kornea nakli söz konusu olabilir.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:46
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