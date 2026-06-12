Assimi Goita'nın başına 2 milyon euro ödül koydular

Batı Afrika'da faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin, (CNİM) Mali'deki askeri cuntanın lideri Assimi Goita ile iki üst düzey yetkilinin yerlerinin tespit edilmesi veya etkisiz hale getirilmelerine katkı sağlayacak malumatı sağlayan kişilere para ödülü verileceğini açıkladı.

10 Haziran tarihli açıklamada, askeri cuntanın lideri Assimi Goita'nın yerinin tespit edilmesi veya etkisiz hale getirilmesine katkı sağlayacak bilgiler için 2 milyon euro, Albay Lassina Diallo ve General Malik Dicko için ise ayrı ayrı 1 milyon euro ödül vaat edildiği ifade ediliyor.

CNİM, söz konusu kişilerin 25 Nisan 2026'dan bu yana saklandığını iddia ederken, malumat sağlayacak kişilerin kişisel bilgilerinin gizli tutulacağını ve ödüllerin güvenli şekilde ödeneceğini belirtti.

CNİM, bilgilerin kendi güvenli iletişim kanalları üzerinden iletilebileceğini belirtirken, açıklamada "çökmek üzere olan Mali cuntasına karşı mücadele" çağrısında bulundu.

Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde faaliyet gösteren CNİM, El Kaide ile bağlantılı birçok silahlı grupların oluşturduğu bir koalisyon. Örgüt son yıllarda Mali, Burkina Faso ve Nijer'de güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırı düzenledi.

Son olarak ise 25 Nisan'da askeri cunta yönetimindeki Mali'de geniş çaplı saldırılar başlatarak ülkenin kuzeyindeki birçok bölgeyi kontrol altına aldı. CNİM ayrıca başkent Bamako'yu da kuşatma altında tutuyor.

CNİM'in ödül açıklaması, Mali cuntasının kısa süre önce CNİM lideri İyad Ag Gali'nin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 2 milyar CFA frangı (yaklaşık 3 milyon euro) ödül verileceğini açıklamasının ardından geldi.

Kaynak: Mepa News