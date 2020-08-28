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Ekonomi Assan Panel, Macaristan ve Mısır’da EPCM projelerine imza attı
Ekonomi

Assan Panel, Macaristan ve Mısır’da EPCM projelerine imza attı

Assan Panel son dönemde yürüttüğü bir diğer EPCM projesi kapsamında Mısır’ın İskenderiye şehrindeki bir tekstil fabrikasının çatı renovasyonu projesine sandviç panel çatı kaplaması montajı gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:43:13 -
Assan Panel, Macaristan ve Mısır’da EPCM projelerine imza attı

İSTANBUL (AA) - Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel büyük ölçekli uluslararası projelere ürün ve hizmet sunmaya devam ederken, son olarak Mısır ve Macaristan’daki renovasyon ve yatırım projelerinde iş ortağı olarak yer aldı.

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel'in açıklamasına göre, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel büyük ölçekli uluslararası inşaat ve yapı projelerine devam ediyor.

Ürün gamında bulunan ısı yalıtım panelleri, Güneş Panellerine uyumlu Solar Kepli Panel ve polikarbonat ışıklıklarla sürdürülebilir bina çözümleri üreten Assan Panel, son olarak Macaristan Miskolc’de hayata geçirilen yatırım projesinin çatı, cephe panel ve aksesuarları, cephe ışıklıkları, sifonik dere sistemlerine ilave olarak duman tahliye ve çatı ışıklıkları ile endüstriyel kapıların koordinasyonlarının tamamlanmasını üstlendi. Toplam 13 bin metrekarelik çatı ve cephe panelinden oluşan projenin 5 bin metrekarelik birinci fazının montaj süreci devam ediyor.

Assan Panel son dönemde yürüttüğü bir diğer EPCM projesi kapsamında Mısır’ın İskenderiye şehrindeki bir tekstil fabrikasının çatı renovasyonu projesine sandviç panel çatı kaplaması montajı gerçekleştirdi. Renovasyon sürecinde alt-üst sac ve arasına yerleştirilen izolasyon katmanı ile yerinde uygulanmış çatı sistemi kaldırılarak, mecvut taşıyıcı çelikler iyileştirildi. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak yeni sandviç panel çatı kaplaması montajı yapılan 17 bin 500 metrekarelik çatı kaplama sistemi Assan Panel ürünleri kullanılarak yenilendi.

Assan Panel, Tuzla, İskenderun ve Ürdün fabrikalarında ürettiği ürünleri dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak yerli teknolojimizi uluslararası markaların projelerine sunuyor.

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