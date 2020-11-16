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Aktüel Assan Hanil, sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu için koltuk üretecek
Aktüel

Assan Hanil, sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu için koltuk üretecek

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner: - "2030 yılına kadar Avrupa'da 25bin adede ulaşılması planlanan Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasında öncü rol oynayacak. Biz de Assan Hanil olarak bu başarıya ortak olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:54:20 -
Assan Hanil, sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu için koltuk üretecek

İSTANBUL (AA) - Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu olan Hyundai Xcient Fuel Cell'in koltuklarını tasarlayıp üretecek.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucu olan koltuklar, 2021 Haziran'da seri üretime geçecek.

Şirket, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım süreçleri tamamlandı. Assan Hanil, hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğunun üretimini Kocaeli'deki tesislerinde gerçekleştirerek Kore'ye ihraç edecek. Hyundai Xcient Fuel Cell için öncelikli hedef Avrupa pazarı.


- "2030 yılına kadar Avrupa'da 25 bin kamyona ulaşılması hedefleniyor"


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, şunları kaydetti:

"Dünyadaki hemen her sektörün olduğu gibi otomotiv sektörünün de gündeminde sürdürülebilirlik ve ekosisteme saygılı olma amacı var. Sınırlı olan dünya kaynaklarını korumak ve çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlamak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları ivme kazanıyor. Bu kapsamda biz otomotiv tedarik sektörü temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Ürünlerimizi enerji verimliliğini koruyacak şekilde hafif, ergonomik ve aynı zamanda üst düzey güvenlik vadeden bir yapıda tutmamız gerekiyor.

Assan Hanil olarak kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları yaklaşık olarak 1,5 yıl sürdü. 2030 yılına kadar Avrupa'da 25 bin adede ulaşılması planlanan Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasında öncü rol oynayacak. Biz de Assan Hanil olarak bu başarıya ortak olacağız."


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