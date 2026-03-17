Asrın yolsuzluk davasında altıncı gün! İmamoğlu ve avaneleri hesap vermeye devam ediyor

161 milyar liralık kamu zararı ve 143 ayrı rüşvet eyleminin mercek altına alındığı İBB yolsuzluk davası, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde devam ediyor. Elebaşı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davada bugün tutuklu sanık Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı’nın savunması dinlenecek.

11:14 - DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Mahkemenin dünkü kararına istinaden, her tutuklu sanığın birinci dereceden bir yakını duruşma salonuna alındı.

09:28 - SAVUNMA AĞAÇ A.Ş’DEN DEVAM EDİYOR

Tutuklu sanık savunmaları alındığı dava, dün CHP’li milletvekili Turan Taşkın Özer’in cübbeli provokasyon yapması nedeniyle başlamadan bitmişti. En son Ağaç A.Ş Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yapmıştı. Bugün Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, hakim karşısında hesap verecek.

DAVADA ALTINCI GÜN

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapılıyor.

MAĞDUR VE MÜŞTEKİLER

TC Maliye Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı, TC Enerji be Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun iddianamede hem müşteki hem şüpheli olarak yer alırken, 16 müşteki olarak ise Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış yer aldı.

YÖNETİCİLER VE ÜYELER

Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı. Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor.

161 MİLYARLUK KAMU ZARARI... 143 EYLEMDE RÜŞVET VE YOLSUZLUK...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 107’si tutuklu, 7 'si yakalamalı toplam 407 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı.

İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.