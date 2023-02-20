Asrın kahramanları dönüş yolunda!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkaz altındaki yaralıları kurtaran ekipler memleketlerine dönmeya başladı. 163 kişinin kurtulmasına vesile olan Erzurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye ekipleri kentlerine geri döndü.

Depremlerin hemen ardından bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye arama kurtarma ile Erzurum Arama ve Kurtarma (ERAKUT) ekibi, Antakya’da çalışmalara katıldı.

Bölgedeki diğer ekiplerle 12 gün boyunca gece gündüz koordineli çalışarak enkaz altındaki 81 kişiyi kurtaran Erzurum ekibi, enkazda buldukları değerli eşya ve paraların kimini sahiplerine, kimini ise yetkililere teslim etti.

Antakya’ya gelen diğer ekip arkadaşlarıyla görev değişimi yapan ve kente dönen 17 arama kurtarma personeli, Erzurum’daki mesai arkadaşları ve ailelerinin alkışlarıyla karşılandı.

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ERAKUT ekibinden ve belediyenin sivil savunma uzmanı Mustafa Zan, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla itfaiye arama kurtarma ve ERAKUT ekipleri olarak Hatay’a gittiklerini söyledi.

Antakya ilçesinin Ekinci Mahallesi’ndeki 13 katlı Rönesans Rezidans Sitesi’nin enkazı ve çevresinde yoğun çalışma yaptıklarını belirten Zan, “ERAKUT ve itfaiye ekibi olarak 3 mahalle ile yaklaşık 8 enkaza müdahale ettik. Enkaz altından biz 41, itfaiye arama kurtarma ise 40 vatandaşımızı canlı olarak çıkardı” dedi.

Depremzedelerin yardım çağrılarına koordinasyon içinde yetişmeye çalıştıklarını anlatan Zan, “Canlı bulduklarımızı enkazdan çıkarmanın sevinci, hüznü, gururu, manevi duygusu çok fazlaydı. Dört gün boyunca hiç uyumadık. Dördüncü günün sonunda 8 yaşındaki Ege kardeşimizi canlı kurtardık” diye konuştu.

82 vatandaşı enkazdan kurtardılar

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, görevlerini tamamlayarak kente döndü. 17 Ağustos 1999’daki depremde sarsılan Kocaeli’den 108 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı 6 Şubat sabahı yola çıktı. Bölgeye giden ekipler Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Görev yaptıkları süre boyunca 82 vatandaşı enkazdan kurtararak Kocaeli’nin gurur kaynağı olan ekipler, kente dönüşlerinde aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Araçlarından inen itfaiye görevlileri, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.