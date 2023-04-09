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Kadın - Aile Aspirinin kullanım alanları kullanıldığı yerler: Binbir derde deva ilacı bir yöntem! Her vakit kullanın
Kadın - Aile

Aspirinin kullanım alanları kullanıldığı yerler: Binbir derde deva ilacı bir yöntem! Her vakit kullanın

Yeniakit Publisher
2023-04-09 23:04:00 - 2023-04-09 23:15:18
Aspirinin kullanım alanları kullanıldığı yerler: Binbir derde deva ilacı bir yöntem! Her vakit kullanın

Aspirin, etken maddesi salisilik asit sayesinde inflamasyonu giderici ve ağrı kesici olmasının yanı sıra, kan pıhtılaşmasına ve kalp hastalığına karşı popüler bir reçetesiz ilaçtır. Salisilik asit, 1500 yıllık tarihi ile insanoğlunun bildiği en eski ilaçlardan biridir. Aspirin ayrıca, grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini hafifletmek için de kullanılır ve günümüzde muhtemelen en çok reçete edilen ilaçtır. Peki, aspirinin rahatsızlıkları tedavi etmek dışında daha fazla amaç için kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Aspirinin kullanım alanları arasından en faydalı 9 tanesini sizler için derledik.

Aspirinin Kullanım Alanları – Kullanıldığı Yerler

1. Böcek Isırıklarını Tedavi Eder

Kollarınızda ve bacaklarınızda böcek ısırıkları ve sokmaları varsa, ihtiyaç duyulan rahatlama için etkilenen bölgelere bir aspirin sürün.

2. Sivilceleri Kurutur

Sivilceler, en pahalı kremler ve losyonların bile kurtulma konusunda yardımcı olamadığı can sıkıcı cilt sorunlarıdır. Ancak aspirin sivilcelerden kurtulmak için de imdadınıza yetişir. Bir aspirin alın ve ezerek toz haline getirin. Sonra bir macun haline getirmek için biraz su ile karıştırın. Macunu doğrudan sivilcelerinize sürün ve birkaç dakika sonra su ile temizleyin. Tedaviyi her gün kullanmaya devam edin. Sivilceler kısa süre sonra kaybolacaktır.

3. Cildi Yeniler
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Salisilik asit, cildiniz için harika bir bileşendir. İltihaplanmayı giderebilir ve akne, kızarıklık, leke ve diğer cilt sorunlarını tedavi edebilir. Cildinizi yenilemek için birkaç aspirini ezin ve biraz su ile bir macun haline gelene kadar karıştırın. Cildinizin etkilenen bölgelerine macunu uygulayın ve yaklaşık 15 dakika sonra su ile durulayın. İşlemi her gün tekrarladığınızda, cildiniz her zamankinden daha iyi görünecektir.

4. Sert Nasırları Tedavi Eder

Ne yaparsanız yapın nasırlardan kurtulamıyorsanız, aspirini kullanmayı deneyin. Limon suyu, 4-5 adet ezilmiş aspirin ve biraz balı karıştırın. Ardından nasırlara sürün ve ayaklarınızı sıcak bir havluyla sarın. Havluyu plastik sargıyla sarın ve 20-30 dakika bekleyin. Sargıyı çıkarın, ayaklarınızı ılık suyla durulayın. En iyi sonuç için her gün işlemi tekrarlayın.

5. Kepek Tedavisinde Etkilidir

Kullandığınız şampuan kepeğe karşı etkili olmuyorsa, içine birkaç aspirin eklemeyi deneyin. Saçlarınızı aspirinli şampuanla yıkadığınızda, sonuçlarına şaşıracaksınız!

6. Ter Lekelerini Çıkartır

Ne yaprsanız yapon en sevdiğiniz gömleğinizdeki ter lekelerini çıkartamıyorsanız, aspirin yardımcı olabilir. Birkaç aspirini ezin ve bir kase suya ekleyin. Ter lekesi olan kıyafeti bir ya da iki saat boyunca aspirinli suyun içinde bekletin ve daha sonra her zamanki gibi yıkayın. Ter lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz.

7. Saç Renginizi Onarır

Doğal saç renginizi kaybettiyseniz, 5-6 aspirini ezin ve bir bardak suya ekleyin. Karışımı saçınıza sürün ve 15 dakika bekleyin. Ardından saçınızı her zamanki gibi yıkayın. Bu tedavinin düzenli kullanımı, doğal saç renginizi birkaç hafta içinde geri getirmelidir.

8. Zor Yağları Çıkartır

Aspirin, tava ve tencerelerdeki yanmış yağ lekelerinden kurtulmanın en iyi yoludur. Birkaç aspirin ve bir miktar suyla macun yapın. Ardından yağlı bölgelere sürün ve lekelerin nasıl kolayca kaybolduğunu izleyin.

9. Vazodaki Bitkilerin Ömrünü Uzatır

Vazoya koyduğunuz çiçek ya da bitkilerin hemen solmasını istemiyorsanız, vazonun suyuna bir aspirin ekleyin. Ayrıca Aspirinin Bitki ve Çiçeklere Faydaları başlıklı yazımızı okuyarak, bu mucize ilacı bitki bakımında nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

 

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