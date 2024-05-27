  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Aspendos Antik Kenti'nde yeni keşif
Kültür - Sanat

Aspendos Antik Kenti'nde yeni keşif

Yeniakit Publisher
2024-05-27 12:05:00 -
Aspendos Antik Kenti'nde yeni keşif

Aspendos Antik Kenti'nde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki heykel keşfedildiğini açıkladı.

Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşan Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz. Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkânlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!
İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Kültür - Sanat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Karadeniz'deki ilk yerleşim yeri!

Defnedilme şekilleri dikkat çekti! Ankara Savaşı'yla ilgili bu bilgi gün yüzüne çıktı
Defnedilme şekilleri dikkat çekti! Ankara Savaşı'yla ilgili bu bilgi gün yüzüne çıktı

Kültür - Sanat

Defnedilme şekilleri dikkat çekti! Ankara Savaşı'yla ilgili bu bilgi gün yüzüne çıktı

Bir bakan tekrar bakıyor! Türk tarihine ışık tutuyor
Bir bakan tekrar bakıyor! Türk tarihine ışık tutuyor

Kültür - Sanat

Bir bakan tekrar bakıyor! Türk tarihine ışık tutuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hesap

bir müslüman olarak artıktopraklarımızda yaşamış gavurların değilde bin yıldır hüküm sürmüş ecdadımın kaybolan eserlerini bulun gün yüzüne çıkarın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23