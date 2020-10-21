ASO Başkanı Özdebir, odanın ekim ayı meclis toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, geçen hafta TBMM Başkanlığına sunulan istihdam teşvikine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Bu, bir nebze de olsa reel ekonomiye katkı sağlayacak. Vergi, SGK ve diğer kamu borçlarının yapılandırılmasının mutlaka bu teşvik paketinin içerisine dahil edilmesi gerekiyor." dedi.

Odanın, ekim ayı meclis toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıdaki konuşmasında Özdebir, marttan bu yana risk algısının hala yüksek seviyede olduğu bir dönemin yaşandığını söyledi.

Özdebir, geçen hafta TBMM Başkanlığına sunulan istihdam teşvikine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Bu, bir nebze de olsa reel ekonomiye katkı sağlayacak. Kurumlar vergisi oranın düşürülmesi, esnek ve kısmi çalışmaya ilişkin düzenlemeler, mikro ihracatta vergisel avantajlar üretimin devamlılığı açısından oldukça önemli. Vergi, SGK ve diğer kamu borçlarının yapılandırılmasının mutlaka bu teşvik paketinin içerisine dahil edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun ekonominin önemli sorunlarında biri olmaya devam ettiğine dikkati çeken Özdebir, "Üretimimiz yüksek oranda ithalata bağlı olduğu için kur artışı ithal edilen ara malı ve sermaye malı fiyatlarının Türk lirası karşılığının artmasına, üretim maliyetlerinin yükselmesine ve böylece enflasyon beklentilerinin yükselmesine neden oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de cari dengenin sağlanabilmesi için üretim gücünün, katma değerli üretimin ve verimliliğin artması gerektiğini vurgulayan Özdebir, ekonominin arz tarafı ve büyümenin en önemli öncü göstergesi olan sanayi üretimindeki toparlanmanın üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentilerini artırdığını söyledi.

Buna karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının sıkılaştırma politikaları ile kredi kanalı üzerinden daraltıcı politika tercihleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve yılın geri kalanında baz etkisinin ortadan kalkmasının olumsuz etkisinin de sanayi üretiminde görüleceğini ifade eden Özdebir, gelecek aylarda sanayi üretiminde artış ivmelenmesinin yavaşlayacağını aktardı.

- "21. yüzyıl kentlerin rekabetinin yaşandığı bir dönem olacak"

Özdebir, 21. yüzyılın artık ülkelerin değil kentlerin rekabetinin yaşandığı bir dönem olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artan nüfus ve hızlı kentleşme, ekonomik fırsatları olduğu kadar sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sorunları çözmek ve artan nüfusun taleplerini karşılamak için kentlerin yüksek miktarlarda yatırım yapmaları gerektiriyor. Bu yatırımları gerçekleştirmek için kentler arasında kıyasıya bir kaynak rekabeti yaşanıyor. Bugün, 'dünyada ülkeler değil kentler yarışıyor' dendiğinde aslında söylenilmek istenen bu rekabettir. Bu rekabette yerel yönetimler, büyük rol oynuyor."

Ankara'nın küresel rekabet gücünü etkileyen birçok faktör üzerinde yerel yönetimlerin etkisinin bulunduğunu aktaran Özdebir, yerel yönetimlerin sorunları çözerken kaynaklarını etkin kullanmak zorunda olduğunu vurguladı.

Özdebir, yerel yönetimlerin yatırımlarını gerçekleştirirken ve ihtiyaçlarını karşılarken önce kentin dinamiklerinden faydalanması ve sanayicilerin sonradan gelişen altyapı sorunlarına destek olması gerektiğini bildirdi.

Ankara'nın "başkentin sanayisinden sanayinin başkentine" hedefine doğru kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Özdebir, üretmeyen bir ülkenin sağlıklı bir büyümeye ve refaha kavuşamayacağını kaydetti.