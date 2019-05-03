ASMYD, ödül gecesinde Aleksic ve Adem ödül aldı

Genel merkezi Malatya’da bulunan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) tarafından Malatyaspor’un efsane futbolcusu Mustafa Karadağ anısına düzenlenen 1. Malatya Spor Adamları Gecesi’nde ödüller sahiplerini bulurken, Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Daniel Aleksic de yılın futbolcusu ödülünü aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen geceye Eski Bakan Ali Coşkun, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TFF Bölge Sorumlusu Fahrettin Eserdi, Yeni Malatyaspor teknik heyeti ve futbolcusu Danijel Aleksic, Yeşilyurt Belediyespor yönetimi ve teknik heyeti, gazeteci Yavuz Donat, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Başkanı Mehmet Ali Dim, futbol yorumcusu Alp Pehlivan, spor spikeri Erdoğan Arıkan ve Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldı. Törende Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, futbolcular Adem Büyük ve Danijel Aleksic de ödüle layık görüldü.

"Dünya barışına katkı sunan iki önemli değer sanat ve spordur"

Gecenin açılışında konuşan ASMYD Genel Başkanı Akif Çelik, "ASMYD Malatya Şubesi 2019 yılında kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra birçok şehire temsilcilik ataması gerçekleştirdi. Bugün ödül gecemizin ilkiyle karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ASMYD Türkiye genelinde sadece gazetecilerin çatısı altında bulunduğu bir dernek değil, aynı zamanda ülke sporuna hizmet eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından da birisidir. Malatya’da genel merkezi kurulduktan sonra ilimizin futboluna katkı sunmak için tüm spor taban birlikleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde olup, faydalı hizmetler yapmak için çaba sarf etmektedir. Spor ahlakına uyan, amacı spora hizmet etmek olan tüm STK’ların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dünya barışına katkı sunan iki önemli değer sanat ve spordur. Bir kez daha gecemize katılıp bizleri şereflendiren değerli büyüklerimizi ve sporun paydaşlarını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Çınar: "Bu tür geceler vefadır, bu tür geceler birlik beraberliktir"

Daha sonra konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "AMYD’ye ve başkanına teşekkür ediyorum. Bu tür geceler vefadır, bu tür geceler birlik beraberliktir. Bu anlamda her zaman spora ve sporcuya destek sunma gayretinde olduk. Yeşilyurt Belediyespor bünyesinde yüzlerce sporcumuz var. Futbolda bu sene oldukça başarılı işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Her zaman spora gerekli katkılarımız sunacağız" ifadelerini kullandı.

Yavuz Donat: "Malatya benim için her zaman ayrı bir yerdedir"

Gazeteci Yavuz Donat da ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederek, "Malatya benim için her zaman ayrı bir yerdedir. Bana merhum Özal’ı hatırlatır. Bu anlamda her gelişimde farklı duygular içerisinde olurum" diye konuştu.

Gecede şu isimler ödül aldı:

Yılın hakemi: Suat Arslanboğa

Yılın vefa ödülü: Özkan Akbulut

Yılın Malatya futboluna katkı sunmuş kişi ödülü: Osman Fırat

Yılın futbolcusu: Danijel Aleksic, Adem Büyük

Yılın spor adamı: Milli Güreş Hakemi Mehmet Ilkım

Yılın onur ödülü: Osman Çakmak- Ampute Milli Takımı Kaptanı

Yılın başarılı spor adamı ödülü: Selim Karadağ- Ampute Milli Takımı Kalecisi

Yılın spora katkı sunmuş kişisi ödülü: Akçadağ Bld Bşk Ali Kazgan - Akçadağ Kanyano sportif etkinlikler

Yılın amatör futbola emek vermiş kişisi ödülü: Er Tv kanalı -amatör maç yayınları

Yılın spora katkı sunmuş kişisi ödülü: Sait Aybak- Yeni Malatyasor Kulübü Yöneticisi

Gecenin onu ödülü: M.Ali Dim küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Başkanı

Yılın Türk futboluna emek vermiş emektarı ödülü: Hamit Altıntop

Yılın spora katkı sunmuş kişisi ödülü: Selahattin Gürkan- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

Yılın spora emek vermiş kişisi ödülü: Mehmet Çınar- Yeşilyurt Belediye Başkanı

Yılın spora katkı sunmuş kişisi ödülü: Osman Güder- Battalgazi Belediye Başkanı

Vefa ödülü: Mustafa Karadağ

Yılın sporcusu ödülü: Eda kıracı- ultra maraton

Yılın amatör futbola emek vermiş kişisi ödülü: Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticisi Erkan Van - Malatya İdmanyurdu teknik sorumlusu Hakan Aydemir - Malatya Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu Hayati Palancı

Yılın spikeri: Erdoğan Arıkan

Yılın yazarı: Yavuz Donat

Yılın futbol yorumcusu: Alp Pehlivan

Yılın Malatya futboluna katkı sunmuş ismi: Ali Ravcı