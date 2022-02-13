Asma yaprağı Salamura nasıl yapılır? Asma yaprağı dondurucuda nasıl saklanır?

Asma yaprağı salamurası tarifi

Malzemeler

2 kilo asma yaprağı

Yeteri kadar salamura tuzu

Yeteri kadar kaynatılmış soğutulmuş su

5 kiloluk bidon

Asma yaprağı salamurası tarifi nasıl yapılır?

Yaprağın damarlı kısmı üste gelecek şekilde büyüklüğüne göre yaprağa 1 ya da 2 tutam tuz serpilir. Bu işlem üst üste 15-20 yaprak olana kadar devam eder daha sonra dikkatlice yine damarlı kısım üste gelecek şekilde bidona yerleştirilip bastırılır. Yapraklar bitene kadar aynı işleme devam edilir. Tüm yaprakların tuzlanması ve yerleştirilmesi bittikten sonra en üste de tuz serpilir. Yaprakların üzerine yassı bir taş konarak su eklenir. Ağzı sıkıca kapatılır. Güneş görmeyen serin bir yerde 10 gün bekletilir. Bu sürede hazırda tuzlu su bekletmeliyiz suyumuz azalabilir o durumda su ekleyin. Tuzlu suyun tuzunu ayarlamak için de tuzu ekledikten sonra içine 1 yumurta koyun yumurta yüzeye çıkarsa suyunuzun tuz oranı yeterlidir. Aynı zamanda su taşma da yapabilir. Bu nedenle bidonun altına leğen gibi bir şey koyabilirsiniz. En önemli püf noktası salamura yaparken yaprakların yıkanmayacak olması kullanacağınız zaman 3-4 saat öncesinden su da bekletip daha sonra yıkayarak tüketebilirsiniz.

Asma yaprağı dondurucuda nasıl saklanır?

Asma yaprağı dondurucuda nasıl saklanır en pratik en kolay yaprak saklama yöntemidir. Bozulma ve tuzlu olma riski yok. Buzu çözüldükten sonra hemen kullanılabilir. Tabi bu durum derin dondurucusu veya difrizi olanlar için bir kolaylıktır. Farklı asma yaprağı saklama yöntemleri var. Bunların hepsinden ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.

Dondurucunuz yoksa buzlukta da yaprağı saklayabilirsiniz.

Asma yaprağı dondurucuda nasıl saklanır. Asma yaprağını nerede nasıl saklarsanız saklayın asma yaprağının kalitesi lezzetinde ve korunmasında büyük önem taşır. Yaprak alırken sarı renkli, tüysüz, ince damarlı yaprak almaya dikkat edin.

Malzemeler:

asma yaprağı

dondurucu poşeti

Asma yaprağı dondurucuda nasıl saklanır yapılışı: Asma yaprağının çok tozlu olanları bir bezle silinir. 8-9 adet asma yaprağı parlak olan kısımları altta kalacak şekilde üst üste dizilir. Derin geniş bir tencereye bolca su koyulur ve iyice kaynatılır. Kaynayan suyun içine yapraklar demeti bozulmadan bırakılır.