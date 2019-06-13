Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Son zamanlarda adından bahsettiren oyuncu Aslı Bekiroğlu 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlayan Aslı Bekiroğlu, daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu. Bir zamanlar popüler olan "Vine" isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Küçük yaşlardan beri oyunculuğu ilgi duyan ve Vine'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarından yayınlanan "Beni Böyle Sev" dizisinde yaşadı. Bu dizinin ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk ve 2016'da "Gülümse Yeter" dizilerine boy gösterdi.

Güzel oyuncu son olarak, TV8 ekranında yayınlanan Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi dizisi Jet Sosyete'de, "Melike" karakterine hayat verdi. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta isimlerle birlikte rol aldı.