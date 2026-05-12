Aslan şampiyonluk kutlaması için gün sayıyor! Galatasaray'da 19.05'te büyük şölen: Bilet fiyatları belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, şanlı şampiyonluğunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te RAMS Park'ta düzenlenecek dev bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; taraftarlar GSPlus uygulamasını indirip, GS taraftar Passo kartı veya Passo üyelikleriyle biletlerine kavuşabilecek. Şampiyonluk kutlamasıyla coşmaya hazırlanan taraftarlar için bilet fiyatları da kulübün kuruluş ve şampiyonluk ruhuna uygun sembolik rakamlarla belirlendi.
Şampiyonluk kutlamasının bilet fiyatları şöyle:
Saha içi paketi: 19 bin 50 lira
Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira
Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira
Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira
Bu arada Galatasaray, sezonu 17 Mayıs Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.
