Aslan pençesi çiçeği: Destek veren ilaç gibi bitki, İki damla yetiyor! Hangi hastalıklara iyi gelir, neye yarar?

Aslan Pençesi!

Halk arasında genellikle pelerin otu, şebnem ayağı otu olarak da bilinir. Genellikle boyları 50-60 santimi bulabilen, uzun yıllar yaşayan, kökleri oldukça geniş ve sağlam olan otgillerden bir bitkidir. İçerisinde selüloz, faktör madde glikoz protein, uçucu yağlar barındıran oldukça yararlı bir bitkidir.

Yaprakları 5-7 parçalıdır. Yaprakların genişliği oldukça fazladır. Aslan pençesi çiçeği, yeşil ve küçük olup basit görünüme sahip taç yaprak ve yeşil renkte bulunur. Aslan pençesi çiçeğinin çoğalması eşeysiz üreme şeklindedir. Genellikle yapraklıdır. Çiçek açtıktan sonra mart ile temmuz arasında toplanır ve kurutulur. İklim olarak hem kurak bölgelerde hem de nemli toprak bölgelerinde rahatlıkla büyürler. Eskiden beri bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılan bir bitki olmuştur. 20-60 santimetreye kadar uzayabilen, boylamasına büyüyen, dişli yaprakları sahip bir bitkidir. Kök etrafında yayılarak gruplar şeklinde uzarlar. Yetiştirilmesi oldukça kolay ve basit bir bitkidir.

Ormanda yabani olarak yer alan bitkinin kökünden çok az güneşli bir yere ekilirse hiç bir bakıma gerek kalmadan kendiliğinden yetişerek bir bitki grubu oluşturur. Aslan pençesi toplama yöntemi ise kökünden 10 santimetre yukarıdan kesilerek mayıs ve ekim ayları arasında toplanır. Toplanan bitkiler demetler oluşturarak Güneşi rahatlıkla görebileceği yerlerde kurutulur. Bitkinin bitkisel tedavi ile kullanılan kısmı yaprakları ve çiçekleridir yaprakları ve çiçeklerinden etkili bir şekilde faydalanmak için güneşte kesinlikle kurutulmaması gerekir. Aksine gölgede güneş görmeden kurtulmalıdır.

Aslan pençesi çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Aslan pençesi çayı ne işe yarar? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte detaylar...

Aslan pençesi çayı ağrı kesici özelliktedir. Kramp olduğu anlarda kullanıldığında ani krampların etkisini azaltır. Erkekler ve kadınlar kolay bir şekilde kullanabilir. Bununla birlikte deri hastalıklarının tedavi sürecinde de etkili çözümler sunar.

Aslan Pençesi Çayının Faydaları Nelerdir?

Aslan pençesi çayının faydaları şöyledir:

• Dişlerdeki bakterilerin yok olmasında etkilidir. Çay ile gargara yapıldığında diş etindeki zararlı organizmalar yok olur. Dişlerdeki kanamaların azalmasına yardım eder. Ağız içindeki yaraları iyileştirir ve dişlerin temizlenmesinde etkilidir.

• Sindirim sisteminde problem olanlar çayı tüketebilir. Hazımsızlık sorununu giderir. Yemeklerden sonra içildiğinde midenin rahatlamasına yardım eder.

• Bağırsak sorunlarının oluşmasını engeller. Kabızlık ya da ishal gibi problemleri olanlar çayı tükettiğinde daha sağlıklı bir yaşam sürer.

• Uykusuzluk sorunu yaşayanlar gece uyumadan önce çayı içebilir. Vücudun rahatlamasını sağlar. Uyku sorununa çözüm olur. Uykusuzluğa bağlı olarak gelişen yorgunluk, vb. gibi durumları ortadan kaldırır. Çayı içenler sabah uyandıklarında kendilerini daha dinç ve enerjik hisseder.

• Stresli bir yaşama sahip olanlar için sakinleştirici etkilere sahiptir. Zihni dinlendirirken aynı zamanda sakinleştirme özelliği gösterir. İşten geldikten sonra çayın tüketilmesi günlük yorgunluğu ve stresi azaltır.

• Kilo vermek isteyenler çay yardımıyla istedikleri ideal kiloya ulaşabilir. Metabolizması zayıf olanlar çay sayesinde kilo verme sürecini hızlandırabilir.

• Çeşitli sebeplerden dolayı ciltte kaşıntılar meydana gelebilir. Özellikle egzamanın vermiş olduğu semptomlardan biri kaşıntı ve kızarıklıktır. Aslan pençesi çayı egzamayı yatıştırır ve kızarıklıkları yok eder.

• Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar çayla birlikte sorunlarına çözüm bulabilir. Çay saçları besler ve yeniden onarılmasına yardımcı olur. İçinde yer alan vitamin ve mineraller saçın ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar. Çay kullanımı sonrasında saçlar daha hacimli ve parlak bir görünüme kavuşur. Erkeklerin ve kadınların saçları her zamankinden daha güçlü ve canlı görünmeye devam eder.

• Kadınlarda özel dönemin daha rahat geçmesine yardım eder. Yatıştırıcı etkileri sayesinde psikolojik olarak da daha sakin bir yaşam sunar. Kadınlara az sancılı ve yoğun olmayan bir dönem için yardımcı olur.

• Hormonların daha iyi çalışmasında etkilidir. Düzenli kullanıldığında hormon düzenleyici etkiler gösterir.

Aslan Pençesi Çayı Nasıl Yapılır?

Aslan pençesi çayı yapımı için bir kaşık bitki yeterlidir. Bitkinin kurutulmuş olması gerekir. Bir şişenin içine bir litre su koyulur. Suyun kaynatılmış olması gerekir. Suya atılan bitki demlenir ve ardından tüketilir.

Aslan Pençesi Çayı Nasıl Tüketilmeli?

Aslan pençesi çayı tüketimi günde iki defa gerçekleşebilir. Çay bir ay kullandığında ağrılarda azalma olur. Özellikle adet sancısı yaşayan kadınlar bir ay boyunca düzenli olarak içtiğinde ağrı kesici özelliği gösterir. Çayı içerken ölçü olarak su bardağı kullanılmalıdır.

Aslan Pençesi Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

Aslan pençesi C vitamini açısından son derece yüksek olan bir bitkidir. C vitamini bağışıklık sistemi için önemlidir. Sağlıklı ve hastalıklardan uzak bir yaşam için C vitamini gerekir. Aslan pençesi çayı içeriği yer alan C vitamini direnci arttırıcı etkiler göstermeye devam eder.