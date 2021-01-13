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Yaşam Askerlikten muafiyet için boy ve kilo şartları nelerdir?
Yaşam

Askerlikten muafiyet için boy ve kilo şartları nelerdir?

Askerlikten muafiyet için boy ve kilo şartları nelerdir? Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin askerlik görevini yapması gerekmektedir. Yalnızca bazı şartları karşılayamayan kişiler askerlikten muaf görülmektedir. Bu şartlardan bir tanesi de boy ve ağırlık sınırı olmaktadır. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, askerlik muafiyetine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Askerlikten muafiyet için boy ve kilo şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:00:00 -
Askerlikten muafiyet için boy ve kilo şartları nelerdir?

Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin askerlik görevini yapması gerekmektedir. Yalnızca bazı şartları karşılayamayan kişiler askerlikten muaf görülmektedir. Bu şartlardan bir tanesi de boy ve ağırlık sınırı olmaktadır. Belirlenen boy-ağırlık sınırına uymayan kişiler askerlikten muaf görülür.

Askerlikte boy-kilo hesabı nasıl yapılır?

Askerlik görevine gitmeden önce kişi muayene edilir ve buna göre kişinin askerlik yapıp yapmamasına karar verilir. Bu muayenede dikkate alınan şartlardan biride boy-kilo sınırı olmaktadır. Boy ve ağırlık hesaplaması örnek olarak 1.85 cm boyunda olan kişinin boy uzunluğunun son iki hanesine yani '85'e otuz eklenerek 85+30=115 şeklinde olarak en fazla ağırlığı 115 kg olması gerekir. Eğer kişi bu kilonun üstünde ise ilk olarak hastaneye sevk edilir ve kişinin askerlik görevi bir yıl ertelenmiş olur. Ertesi yıl yine belirlenen sınırın üstünde ise askerlikten kişi askerlikten muaf edilmektedir.

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