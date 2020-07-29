Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yerleri açıklandı mı? Milyonlarca genci ilgilendiren askerlik yerleriyle ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. "Celp ve Sevk Dönemi Duyurusu" adı altında yayınlanan bildiride detaylı bir açıklama yer alıyor. Peki ama celp ve sevk işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek? Detaylı bilgi nereden alınır? Milli Savunma Bakanlığı bilgilerine ve sevk işlemlerine e-devlet üzerinden ulaşılabilir mi? Ağustos askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 yedek astsubay alımı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...