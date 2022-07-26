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Aktüel Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos askerlik celp yerleri belli oldu mu?
Aktüel

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos askerlik celp yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri ağustos celbi için geri sayım sürüyor. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlüler, 2022 askerlik yerleri sorgulamasına başladı. Peki, Ağustos 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-26 11:52:00 - 2022-07-26 11:53:18
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos askerlik celp yerleri belli oldu mu?

2022 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri büyük merak konusu. Askerlik yerleri ağustos celbi için geri sayım sürerken net tarih araştırması er adayları tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri açıklandı. Toplamda üç grupta Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yükümlü sevk tarihleri belli olmuştu. Yapılan açıklamaya göre; seçim ve sınıflandırma sonuçları Temmuz ayının son haftası açıklanacak.

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Ağustos ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Askerlik 2022 sevk tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 18 Ağustos 2022

Er (2'nci Grup) 15 Eylül 2022

Er (3'üncü Grup) 13 Ekim 2022

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