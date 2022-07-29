Askerlik yerleri belli oldu mu Ağustos 2022? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur?

Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? sorusunun yanıtı ağustos askerlik celbini bekleyen asker adaylarının merakla beklediği konuların başında geliyor. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, açkılanan tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptı. Şimdi ise celp tarihleri bekleniyor. Peki, Ağustos 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerim ne zaman belli olur 2022?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, celp dönemini bekleyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan askerlik yerleri celp ve sevkleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler 29 Temmuz'dan itibaren askerlik yerlerini öğrenecekler.

Asker yeri sorgulama nereden yapılacak?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek. Askerlik yeri sorgulamak için tıklayın.