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Askerlik şubesi önünde bedelli askerlik kuyruğu

Bedelli askerlik yasasından faydalanmak isteyen yükümlüler, askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

23 Ekim 2018 Salı 13:42
Askerlik şubesi önünde bedelli askerlik kuyruğu

Sabah erken saatlerden itibaren bedelli askerlik imkanından yaralanmak isteyen vatandaşlar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedelli askerlik kabul görmesinin ardından başvurularını yapanlar 21 günlük askerliklerini yapmaya devam ediyor. Öte yandan, 15 bin lira olan askerlik ücretini tamamlayanlar başvuru için askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Sabah erken saatlerden itibaren evraklarını tamamlayanlar şubeler önünde metrelerce kuyruk oldu.

Yaklaşık 3 saattir kuyrukta beklediğini ifade eden bir vatandaş, “Bekliyoruz öğleden önce sıra gelecek diye ama zor gözüküyor. Yarım saatte 5 kişi aldılar. En azından bize bundan sonra kimseye almayacaklarını söyleseler ona göre boş yere beklemeyiz. Şimdi almayacaklar yarın sabah yine buradayız” dedi.

Sabah 6’dan beri sırada olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise “Öğleden sonraya kalacağız herhalde bakalım bekliyoruz” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:42
  1. Bedelli Askerlik
  2. Askerlik şubesi
  3. Bedelli askerlik kuyruğu

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