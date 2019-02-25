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Askerlik ne zaman düşecek son dakika

Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik süresi ne zaman düşecek? Askerlik düşecek mi son dakika haberlerine göre yeni askerlik sisteminin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan son dakika açıklama geldi. Askerlik ne zaman düşeceğine ilişkin tarih de netlik kazandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:04
Askerlik ne zaman düşecek son dakika

Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik süresi ne zaman düşecek? Askerlik düşecek mi son dakika haberlerine göre yeni askerlik sisteminin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan son dakika açıklama geldi. Askerlik ne zaman düşeceğine ilişkin tarih de netlik kazandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti. Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk, Kanal D ortak yayınında yeni askerlik sisteminin yerel seçimlerden sonra çıkabileceğinin vurgusunu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 9 aya düşecek mi? Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları "Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı. 

 

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