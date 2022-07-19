Askerlik borçlanması emekli maaşını artırır mı?

Soru: Sigorta başlangıcım 14.10.2000 tarihidir. Toplamda 5350 prim günüm var. Yüzde 48 oranındaki engellilik nedeniyle vergi indirimi aldım. 1996-1997 yılları arasında 480 gün arasında askerlik yaptım. Askerliğin ne kadarını borçlanayım, borçlanmanın faydası olur mu? Halil K.

Cevap: Askerlik sigorta başlangıç tarihi öncesi ise askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geriye çekerek erken emekli olma işlevi görüyor. Askerlik borçlanmasının çok önemli bir işlevi daha var. Borçlanma yapmak maaşı arttırıyor. Hele ki sigortası 2000 yılından itibaren başlayanların askerlik borçlanması yapması maaşı ciddi oranda yükseltiyor. Ancak prim ödenen dönemleri ve prim matrahlarını bilmeden bu artışın ne kadar olacağını söyleyebilmek mümkün değil. Verdiğiniz bilgilere göre borçlanma yapmasanız dahi vergi indirim belgenizle emekli olmanız mümkün.