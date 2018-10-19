THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Askerlerin şakası kanlı bitti!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde askerler arasındaki silah şakası kanlı bitti. Meydana gelen olayda 1 asker hayatını kaybetti.

19 Ekim 2018 Cuma 19:39
Askerlerin şakası kanlı bitti!

Kars’ta bir arkadaşıyla şakalaşan asker başından vurularak hayatını kaybetti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Orbay Kışlası’nda nöbet tutan H.A. ile R.Ş. silahla şakalaştığı sırada, silah kazaen ateş aldı. Olayda H.A. kafasından vurularak ağır yaralandı. Komutanları tarafından hemen Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan H.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.A.'nın cenazesi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, R.Ş.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden askerin Adana Tufanbeyli nüfusuna bağlı olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:39
  1. Adana
  2. Kars
  3. Sarıkamış

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş suçlama! ABD ile Rusya arasında yeni kriz doğuyor
    1. Flaş suçlama! ABD ile Rusya arasında..
    2. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    3. Meral Akşener'e çelenk şoku! İYİ..
    4. Sakarya'daki uyuşturucu..
    5. Şırnak merkezli FETÖ operasyonu! 8..
    6. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
    7. Çankırı'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi..
    8. Çanakkale'de trafik kazası! 1 kişi..
    9. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    10. Rusya’da havai fişek fabrikasında..
    11. Denizlispor farklı kazandı! 3-0
    12. WSJ'den Trump'a çok sert ifadeler:..
    13. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon..
    14. Silah kaçakçılarına büyük darbe: 25..
    15. Destici: Kapım da gönlüm de..
    16. Durum kontrolden çıktı! Suudilerde..
    17. Wimbledon'da kural değişikliği
    18. Terör devleti İsrail, göstericilere..
    19. LeBron James'un Lakers kariyeri..
    20. Galatasaray'a büyük şok! 40 dakikada..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı