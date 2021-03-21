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Aktüel Askerlerimize ateş açan hainler etkisiz hale getirildi
Aktüel

Askerlerimize ateş açan hainler etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:20:00 - 2021-03-21 13:06:13
Askerlerimize ateş açan hainler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesinde komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

sütçü İmamın torunu

ellerinize sağlık Allah yar ve yardımcınız olsun Aslan parçaları hpkk li geberenler ise zümre halinde inşaallah cehenneme
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Coşkunakademi

elhamdülillah maşallah maşallah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lailahe illallah Muhammed Resulullah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber zalimler için yaşasın cehennem kahrolsun islam düşmanları Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lailahe illallah Muhammed Resulullah yarabbim sana hamd olsun şukurler olsun
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