Askerlerimize ateş açan hainler etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesinde komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Komandolarımıza güneyden ateş açan PKK/YPG'li teröristlere anında karşılık verilerek, saldırıda bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.