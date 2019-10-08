Askeri operasyon öncesi Rusya'dan kritik açıklama Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin kendilerini asker çekme konusunda bilgilendirmediği, Amerikan birliklerinin Suriye'nin kuzeyinden tamamıyla ayrıldığının henüz gözlemlenmediği duyuruldu.

BD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin dün bölgeden çıktığını duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a bugünkü basın toplantısında ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askerlerini çekmeden önce Rusya'ya bilgi verip vermediği soruldu. Peskov, "Hayır, kimse bilgi vermedi. Oradan hangi askerlerin çekildiğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi, dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine dair doğrulanmamış açıklamalar geldi. Bu nedenle bölgedeki durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi. "Putin, Erdoğan ve Trump'la konuşmadı" Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'la temasa geçmediğini de söyledi.

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