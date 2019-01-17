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Asker ailelerine müjde! Tümünü devlet karşılayacak

Meclis'te kabul edilen torba yasaya göre; er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, devletin bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında sayılacak.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:20
Asker ailelerine müjde! Tümünü devlet karşılayacak

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifi, pek çok önemli düzenleme içeriyor. Kabul edilen maddelere arasında; er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacağı da yer aldı. Böylece er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları aileleri sigortalı çalışanların haklarına kavuşmuş olacak.

Sigorta ile ilgili düzenlemeler

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Torba yasada sigorta ile ilgili düzenlemeler şöyle sıralandı:

- Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.

- Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.
- Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:20
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