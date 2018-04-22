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Askari'den gümüş madalya

WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarında milli tekvandocumuz Nur Tatar Askari, kadınlar 67 kiloda ikinci oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 16:32
Askari'den gümüş madalya

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarının üçüncü ve son gününde Nur Tatar Askari, gümüş madalya kazandı.

NUR FİNALLERE KOTA ALDI

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Elemelerde ilk 3'e giren sporcular, yıl sonunda yapılacak final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Nur Tatar Askari, elemelerin son gününde kadınlar 67 kiloda ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Nur, ayrıca finallere kota aldı. Erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı ise elendi ve turnuvaya veda etti.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:32
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