Asırlık camilerin hali içler acısı: Hırsızların ve madde bağımlılarının meskeni haline geldi!

6 Şubat'ta meydana gelene Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te başta tarihi kale etrafında bulunan Şirvan Camii ve Handanbey Camii olmak üzere birçok tarihi cami yaşanan depremlerin ardından gördükleri hasar gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şerit çekilerek ibadete kapatılan camilerin ne zaman ibadete açılacağı ise bilinmiyor. Bu durum mahalleliyi ve esnafı hem rahatsız hem de mağdur ediyor.

Gaziantep'te restore edilmesi için ibadete kapatılan ancak restorasyonuna başlanılmayan tarihi camiler, hırsızların ve madde bağımlıların mekânı haline geldiğini belirten vatandaşlar yetkililere seslendi.

Tarihi camilerin ibadete kapalı olmasına tepki gösteren cami cemaati ile mahalle sakinleri, ibadete kapalı olan camilerin hırsızların ve madde bağımlıların mekânı haline gelmesinden şikayetçi.

Tarihi camilerin etrafında uyuşturucu satışı yapıldığı ve kullanıldığını iddia eden cami cemaati ve mahalle sakinleri, uyuşturucu satıcılarının özellikle de gece saatlerinde cami önünde pazarlık yaptıklarını ve sonrasında caminin avlusunda uyuşturucu kullandıklarını ileri sürdü.

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İbadete kapalı olan tarihi camilerin içindeki malzemelerin de hırsızlar tarafından çalındığını ifade eden cami cemaati ve mahalle sakinleri, tarihi camilerin bu durumda bırakılmasına üzüldüklerini ve bu konuda yetkililerin restorasyon çalışmalarını hızlandırmalarını istedi. (İLKHA)